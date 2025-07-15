Son dakika... Edebiyatçı ve akademisyen Pınar Kür hayatını kaybetti

Yekta Kopan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi verdi. Edebiyatçı, çevirmen ve akademisyen Pınar Kür'ün hayatını kaybettiğini duyuran Kopan, "Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı… Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak" ifadelerini kullandı.

Pınar Kür kimdir?

Pınar Kür'ün annesi İsmet Kür, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, babası Behram Kür ise Fransızca ve matematik öğretmeniydi. Pınar Kür, lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Queens College ve Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı, ardından Sorbonne Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat alanında doktora yaptı.

Pınar Kür, 2013 yılı mayıs ayında Ankara Öykü Günleri kapsamında onur ödülüne layık görüldü.