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SON DAKİKA... Ege Denizi'nde bir deprem daha

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen 3.7, 3.6 ve 3.9'luk depremin ardından bu kez 4.0'lık bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Ege Denizi'nde bir deprem daha
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 13:16'da Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

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