SON DAKİKA... Ege Denizi'nde bir deprem daha
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen 3.7, 3.6 ve 3.9'luk depremin ardından bu kez 4.0'lık bir deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 13:16'da Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 1, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-01
Saat:13:16:34 TSİ
Enlem:36.62722 N
Boylam:25.59722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/gcGqGCWgv1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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