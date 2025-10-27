Mersin'in ardından bir deprem daha: Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,37 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 13,61 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Bu depremin ardından 5 dakika sonra da 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Depremin derinliği 13.19 km olarak ölçüldü.

"An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

Çanakkale Valiliği'nin sosyal hesabından yapılan açıklamada "An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili birimlerimiz saha taramalarına devam etmektedir. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadesine yer verildi.

Sabah saatlerinde de Mersin sallandı

Sabah saatlerinde de Mersin'in Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem olmuştu.