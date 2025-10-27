Mersin'in ardından bir deprem daha: Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında peş peşe depremler
Mersin'de 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem de Çanakkale açıklarında meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu. 5 dakika sonra ise 3.7'lik ikinci bir deprem daha oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,37 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 13,61 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-10-27
Saat:10:12:26 TSİ
Enlem:39.48833 N
Boylam:25.91083 E
Derinlik:13.61 km
Detay:https://t.co/HrmJ8eAI6O@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bu depremin ardından 5 dakika sonra da 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Depremin derinliği 13.19 km olarak ölçüldü.
"An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"
Çanakkale Valiliği'nin sosyal hesabından yapılan açıklamada "An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili birimlerimiz saha taramalarına devam etmektedir. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadesine yer verildi.
Sabah saatlerinde de Mersin sallandı
Sabah saatlerinde de Mersin'in Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem olmuştu.