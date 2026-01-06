  1. Ekonomim
Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde Çanakkale'nin ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 14:28'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 17.49 km olarak kaydedildi.