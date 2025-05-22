Ege Denizi'nde deprem! Beşik gibi sallanıyor
Kandilli Rasathanesi Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Sarsıntı Ege kıyılarında hissedildi.
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Kandilli Rasathanesi Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Sarsındı Ege kıyılarında bulan kentlerde hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 22, 2025
EGE DENIZI https://t.co/cK0DACKYMf
22.05.2025, 10:49:41 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 72.9 km#Kandilli
Kandilli'ye göre depremin büyüklüğü 3.4 olarak kayıtlara geçerken derinliği işe 72.9 olarak bildirildi.
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