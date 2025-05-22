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Ege Denizi'nde deprem! Beşik gibi sallanıyor

Kandilli Rasathanesi Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Sarsıntı Ege kıyılarında hissedildi.

Haber Merkezi
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Ege Denizi'nde deprem! Beşik gibi sallanıyor
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Kandilli Rasathanesi Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Sarsındı Ege kıyılarında bulan kentlerde hissedildi.

Kandilli'ye göre depremin büyüklüğü 3.4 olarak kayıtlara geçerken derinliği işe 72.9 olarak bildirildi. 

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