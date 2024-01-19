Son dakika! Ege Denizi'nde deprem
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,4 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,6 olarak duyurdu.
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Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinin 216 kilometre açıklarında saat 17.14'te meydana gelen depremin, 9,94 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.