SON DAKİKA... Ege Denizi'nde şiddetli deprem: Birçok ilde hissedildi

Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, saat 06.19’da merkez üssü Girit Adası'nın yaklaşık 79 kilometre kuzeydoğusu olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremle ilgili AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depremin büyüklüğünü 6 olarak açıkladı.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Ege Denizi'nde saat 06.19’da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.7 kilometre olarak ölçülürken Türkiye kıyılarında depreme en yakın yerleşim yeri ise 166 kilometre mesafe ile Muğla’nın Datça ilçesi oldu.

Deprem İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya gibi Türkiye'den de birçok ilde hissedildi.