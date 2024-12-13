SON DAKİKA... Ege Denizi'nde peş peşe deprem
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde arka arkaya iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre ilk depremin büyüklüğü 3.7, ikinci depremin büyüklüğü 4.8 olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, Ege Denizi'ndeki ilk deprem 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin 8.51 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 13, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-12-13
Saat:11:12:15 TSİ
Enlem:40.00361 N
Boylam:24.20472 E
Derinlik:8.51 km
Detay:https://t.co/0Ah1O7W9XK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
4.8 büyüklüğünde bir deprem daha
AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin yerin 15.73 km derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 13, 2024
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-12-13
Saat:11:34:06 TSİ
Enlem:40.16528 N
Boylam:23.92278 E
Derinlik:15.73 km
Detay:https://t.co/okG1uY0bbT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi