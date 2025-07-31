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Ehliyet yenileme sistemi Türkiye genelinde çöktü!

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen indirimli başvuru süresi bugün mesai bitimiyle sona erecek. Belirlenen süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Son gün yoğun başvuru nedeniyle ehliyet yenileme sistemi gün içinde ara ara çöktü.

Haber Merkezi
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Ehliyet yenileme sistemi Türkiye genelinde çöktü!
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1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce üç kez uzatıldı.

Sistem çöktü

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşları işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda sık sık uyardı. Ancak indirimli başvuru süresinin dolmasına saatler kala birçok kişi nüfus müdürlüklerine başvurdu. Artan başvuru nedeniyle müdürlüklerde yoğunluk oluştu, sistem zaman zaman çöktü. Sorun gün içinde sık sık devam etti.

Yarından itibaren 15 TL yerine 7 bin 438 lira ödenecek

Eski tip sürücü belgeleri bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenilenebiliyor. Ancak bu süreyi kaçıranlar, yarından itibaren B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek ayrıca, eski belgeler geçersiz sayılacak.

Ehliyet yenilemek için hangi belgeler gerekiyor?

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

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