Son dakika Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti

Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan istifa mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Yurttaşlarım, Değerli Yol Arkadaşlarım, 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bu karar, ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur. Bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye’nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için YENİ bir yol açıyoruz. Sizleri bu yürüyüşün bir parçası olmaya, umudu birlikte büyütmeye ve geleceği birlikte kurmaya davet ediyorum."

CHP Mart 2025'te İmamoğlu'nu CHP'nin Cumhurbaykanı adayı ilan etmişti

CHP, yaptığı ön seçim sonuçlarını paylaştığı mesajında "Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var" sözlerini kullanarak , Ekrem İmamoğlu'nu resmen "cumhurbaşkanı adayı" olarak ilan etmişti.

Dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptıkları ön seçime, dayanışma sandığı ile birlikte 15 milyona yakın kişinin katıldığını açıklamıştı.

Özel ortaya çıkan manzaranın "erken seçimi kaçınılmaz kıldığını" söyledi.