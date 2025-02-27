Son dakika: Ekrem İmamoğlu hakkındaki bilirkişi iddianamesi kabul edildi

Ekrem İmamoğlu'nun 'bilirkişi' iddianamesi kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, ismini açıkladığı bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İmamoğlu, Haziran ayında hakim karşısına çıkacak.

İlk duruşma 12 Haziran'da

Başsavcılık tarafından İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame mahkemece kabul edildi. Ekrem İmamoğlu, "bilirkişi" davası kapsamında 12 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İddianamede neler var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden birini, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle ve bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiğinin tespit edilmesi üzerine" soruşturmanın başlatıldığı iddiası yer alıyor.

İddianamenin hukuki değerlendirme bölümünde Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında 'açıkça' bilirkişinin görev aldığı bir kısım soruşturma ve kovuşturmalardan bahsettiği, 'bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı' yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı ve bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla da İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapmakta olduğu resmi bilirkişilik görevinin etkilenmeye çalışıldığı ve Büyükçekmece 10. Asliye Ceza mahkemesinde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettiği öne sürülüyor.

Halk TV davası 4 Mart'ta

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek, Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Kürşad Oğuz hakkındaki bilirkişi davası da 4 Mart’ta yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz’a “Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yargı görevini yapanı etkileme, kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması” suçlamasıyla 6 yıldan 14 yıla; soruşturma kapsamında 29 gündür tutuklu bulunan Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Seda Selek ve Serhan Asker hakkında, “Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması, yargı görevini yapanı etkileme” suçlamasıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenmişti.