Ekrem İmamoğlu ve eşinin avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukat Nusret Yılmaz gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İBB soruşturmaları kapsamında Silivri Cezaevi'ne tutuklu bulunan görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun bir avukatı daha gözaltına alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda avukatı Nusret Yılmaz, Trabzon’da gözaltına alındı.

Trabzon’dan İstanbul’a getiriliyor

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alındığı belirtiliyor. 

Yılmaz'ın Trabzondan İstanbul Adliyesi'ne götürülmesi bekleniyor.

Avukat Mehmet Pehlivan da tutuklanmıştı

İmamoğlu'nun daha önce de ifadeye çağrılan avukatı Mehmet Pehlivan tutuklanmıştı.

