  3. Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu yarın ifade verecek
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu yarın ifade verecek

Marmara Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu yarın ifade verecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddialarıyla yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'nun “Rüşvet” ve “Suç Gelirlerini Aklama” iddialarıyla ilgili ifadeleri alınacak. Savcılık ifadelerin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi.

 

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu’nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazılmıştır."

