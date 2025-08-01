Son dakika... Elazığ’da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Son dakika... Elazığ’da bulunan maden ocağında göçük meydana gelmişti. Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"İlimiz Palu ilçesi Kayaönü Köyü'nde faaliyet gösteren bir maden İşletmesinde, sabah saatlerinde meydana gelen göçükte bir İşçimiz göçük altında kalmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiştir.

"Ekiplerin aralıksız yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda, maalesef işçimizin hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Bu acı kayıp hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur.

Hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma süreci devam etmektedir."

Krom madeninde göçük oluştu

Elazığ'ın Alacakaya Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatılmıştı. Valilik, göçük altındaki işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.