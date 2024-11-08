Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 17:04'te merkez üssü Elazığ Merkez olan 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yaklaşık 16,22 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Ali Yerlikaya: Olumsuz bir durum yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından yaptığı açıklamada, herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını belirtti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Elazığ’da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

Validen ilk açıklama

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada, olumsuz bir durum bulunmadığını ifade ederken, araştırmalarının sürdüğünü belirtti.

Hatipoğlu'nun yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

"Elazığ merkezimizde hissedilen deprem ile ilgili alanda araştırmalarımız sürmektedir. Henüz intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."

Deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıktı.

Cevdet Yılmaz'dan Elazığ'daki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.