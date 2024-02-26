Son dakika: Elazığ'da maden ocağında göçük... 2 işçi toprak altında

Elazığ’ın Alacakaya ilçesindeki maden ocağında göçük meydana geldi.

İlk belirlemelere göre 3 kişinin toprak altında kaldığı bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

AFAD ve Elazığ Valisi'nden ilk açıklama

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Palu ilçesinde krom madeninde göçük meydana geldiğini, göçük altında kalan 3 işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da madendeki göçükle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Elazığ ilimiz Alacakaya bölgesinde bir maden ocağında göçük meydana gelmiş olup ilk belirlemelere göre 3 maden işçisinin göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine AFAD, itfaiye, Jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.