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Son dakika... Elazığ'da maden ocağında göçük: İşçilere ulaşılmaya çalışıyor

Son dakika... Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerin kaldığı belirtilirken olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi
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Son dakika... Elazığ'da maden ocağında göçük: İşçilere ulaşılmaya çalışıyor
Takip Et

Son dakika... Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerin kaldığı belirtilirken olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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