Son dakika... Elazığ'da maden ocağında göçük: İşçilere ulaşılmaya çalışıyor
Son dakika... Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerin kaldığı belirtilirken olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Son dakika... Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerin kaldığı belirtilirken olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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