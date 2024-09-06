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SON DAKİKA: Engin Polat ve 3 sanık için tahliye kararı verilmişti: Başsavcılıktan itiraz

Son dakika haberi... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise Engin Polat ve 3 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itirazda bulunma kararı aldı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: Engin Polat ve 3 sanık için tahliye kararı verilmişti: Başsavcılıktan itiraz
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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün için tahliye kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kara para aklama' davasında Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itirazda bulunma kararı aldı.

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