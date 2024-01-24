Son dakika: Erdoğan adını anmadı, MB Başkanı Erkan'a sahip çıktı

Merkez Bankası Başkanı Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babasıyla ilgili CİMER'e yapıldığı iddia edilen şikayet gündem oldu. Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia etti. Söz konusu iddiaya ilişkin Merkez Bankası Başkanı geçtiğimiz günlerde iddialara ilişkin, "Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la ilgili gündeme gelen iddilara ilişkin ilk kez konuştu. Erdoğan açıklamasında isim vermeden, "Emeklileri seçimden seçime hatırlayanlar başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz tüm bu adımları atarken muhalefetin nelerle meşgul olduğunu sizler de takip ediyorsunuz" dedi.

"Akla ziyan dedikodularla..."

"Merkez Bankası rezervleri artıyor harekete geçiyorlar" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar yürütüyorlar. Tüm umutlarını ülkemizin tökezlemesine bağlayanları, daha önce olduğu gibi yine hüsrana uğratmakta kararlıyız. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz. Muhalefet ne yaparsa yapsın uzaya füzeler gitmeye devam edecek. Uçak gemilerimizin inşası devam edecek. Türkiye'nin başarılarından kıvanç duymayı bir kez olsun beceremediler. İlk insanlı uzay misyonumuzu önemsizleştirmeye kadar Türkiye'nin başarılarını hedef alıp kendilerine alan açmaya çalıştılar" diye konuştu.