Son dakika: Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin konuştu. Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı, Ankara adayının ve seçim beyannamesinin ise 15 Ocak Pazartesi günü Ankara'da duyurulacağını bildirdi.

AK Parti Genel Merkezi'nde parti yönetimiyle yapacağı toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalarda hem sürprizdir hem de partimizi yerel seçimde kazanma azmi olacak. Onu da Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. İstanbul adayını pazar günü duyacaksınız. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız. Hayırlara vesile olsun" dedi.

Ömer Çelik açıklama yapmıştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız" demişti.