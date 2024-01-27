Son dakika: Erdoğan AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Ankara ve İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarının açıklanmasının ardından AK Parti'nin İzmir adayları belli oldu.
AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Sözlerimin başında sabah yaşadığımız merkezi Menderes açıkları olan 5,1 şiddetindeki depremden dolayı tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Cumhur İttifakı olarak İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayımız Hamza Dağ kardeşimizin ardından bugün de ilçelerimizde aday göstereceğimiz isimleri açıklamak üzere bir aradayız. Amacımız aday belirleme işlemlerini en kısa sürede bitirerek tüm enerjimizi 31 Mart'ta sandıkları patlamak için kullanmaktır. Milletimiz 31 Mart'ta şehirlerini eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir. Türkiye'de artık sadece şovla algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir.
Gelin İzmir başta olmak üzere hiçbir şehrimizi Türkiye Yüzyılı belediyeciliği anlayışından mahrum bırakmayalım. Milletimiz, 31 Mart'ta şehirlerini, ortak değerlerini istismar siyasetiyle değil eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir. Bizim adaylarımız, belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır. Ülkemizin başına 40 yıldır musallat edilen bölücü terör belası yeniden bu toprakları işgal girişiminin parçası. Emperyalist güçler sinsi oyunlara içeriden destek verecek maşaları figüranları daima buldular. Kimi bilerek kimi bilmeyerek bu senaryolarda rol üstlenenler tarih önünde hak ettikleri notları almışlardır. Hükümetimizin ilk dönemi ülkenin yakasından düşmek istemeyen vesayet güçlerine karşı mücadele ile geçti.
Tam 17 defa milletimizin huzuruna çıktık. Seçimlerin tamamında alnımızın akıyla sandıktan 1. olarak çıkmayı başardık. 18. seçimimize, 18. imtihanımıza hazırlanıyoruz. Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü hızlandıracağız. İzmir'in tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacağına yürekten inanıyorum.
Uluslararası Adalet Divanı'nın dün aldığı karar dünya 5'ten büyüktür haykırışımızı adeta bir aksisedasıdır. İsrail'i bir kez daha uluslararası toplumun sesine kulak vererek saldırılarını bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Tüm bu gerçeklere rağmen Türkiye'nin kendi topraklarından vatandaşlarından ibaret bir güç olmadığını hala anlamayanlar var.
"Şu İzmir Körfezi'nin hali nedir ya?"
Ne İzmir, ne de İzmirli kimsenin tekelindedir. Bu şehre azimle hizmet eden herkes İzmirlidir. İzmir'in ilçeleri, mahalleleri, sokaklarının hali ortada. Körfezi kokutanların bu şehre vereceği hiçbir şey yok. Şu İzmir Körfezi'nin hali nedir ya? Kokudan geçemiyoruz. Bir zamanlar belediye başkanı olmadan önce İstanbul'da Haliç işte böyleydi. Haliç'i bu pisliklerden biz kurtardık. Şu andaki zat göreve geldi, tekrar Haliç eski haline dönmeye başladı. İzmir'in ilçelerinin, mahallelerinin, sokaklarının hali ortada. Şu güzelim Körfezi önce kokutup sonra kimyasal madde ile kokuyu bastırmaya çalışanların bu şehre verecekleri hiçbir şey yoktur. Büyükşehir adayımız Hamza Dağ, gençlik kollarından beri birlikte yol yürüdüğümüz, İzmir'e ve ülkesine hizmet etmiş bir kardeşimizdir. Bu kardeşimizi ilçe adaylarımızla birlikte sizlere emanet ediyoruz. Cumhurbaşkanınız olarak ben de tüm imkanlarımızla İzmir'i ayağa kaldırmakta her zaman olduğu gibi seferber olacağız.
Erdoğan'ın açıkladığı İzmir ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Aliağa - Serkan Acar (MHP)
Balçova - Erol Eroğlu
Bayındır - Uğur Demirezen
Bayraklı - Bilal Kırkpınar
Bergama - Sadık Doğruer
Bergama - Sadık Doğruer
Beydağ - Hüseyin Ay
Bornova - Cevdet Çayır
Buca - Adnan Öztekin
Çeşme - Esat Tanık (MHP)
Çiğli - Murat Gökçekaya
Dikili - Sema Akıncı (MHP)
Foça - Taner Acar (MHP)
Gaziemir - Deniz Doğan
Güzelbahçe - Gümüş Saime Bucaklıoğlu
Karabağlar - Mehmet Sadık Tunç
Karaburun - Eyüp Kaykaç
Karşıyaka - İsmail Çiftçioğlu
Kemalpaşa - Galip Atar
Kınık - Sami Mollaahmet
Kiraz - Saliha Özçınar Kutlu
Konak - Ceyda Bölünmez Çankırı
Menderes - Sinan Akdeniz
Menemen - Aydın Pehlivan
Narlıdere - Murat Sarman
Ödemiş - Ali Hadim
Seferihisar - Ahmet Aydın
Selçuk - Zeynel Bakıcı
Tire - Arif Demirkan (MHP)
Torbalı - Özgür Erman Çağlar
Urla - Tarkan Bakırlı