Son dakika... Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir ülkede halk ister hükümet ister şehir düzeyinde olsun kendini yönetecek kadroları belirleyemiyorsa, orada demokrasiden bahsedilemez. Geçmişte açık oy gizli tasnif şeklinde seçimler yapılmıştır. Bu milli iradenin tecellisi olarak görülmemiştir.

Çok partili hayata geçildikten sonra ilk defa 1950 yılında yapılan mahalli idareler seçimleri bugüne kadar 14 defa tekrarlanmıştır. 15'inci seçimi 31 Mart'ta demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştireceğiz. Demokrasiyi askıya alma gayretlerine rağmen milletimiz milli irade bayrağını yeniden yükseltmiştir.

Vesayetin baskılarına, terör örgütlerinin saldırılarına, emperyalistlerin oyunlarına rağmen milli irade bayrağını hep yukarıda tuttuk. Bu mücadelenin son örneğini son seçimlerde verdik. 31 Mart'ta bir kez daha bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Mesele en çok belediye başkanlığını kazanmak değil. 31 Mart'ta elde edeceğimiz netice bizi ülkemizi yükseltme konusunda güç verecektir.

Biz ülkeye hizmet yolculuğumuza 30 yıl önce belediyelerde başladık. Önce şehirlerimizdeki başarılarımızla milletimizin gönlüne girdik. İktidara geldikten sonra vatanın her karışını hizmetle ve yatırımla buluşturduk. 2023 hedeflerimizle ardından Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkenin geleceğini inşa ettik. Evlatlarımıza büyük, güçlü ve itibarlı ülke bırakma hedeflerimize çelme takılmaması içn kimsenin eline malzeme vermemeliyiz.

Türkiye'nin tökezlemesini, eski zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruh var. Oklar bize çevrilmiş olsa da asıl hedef Türkiye'dir. Bu sinsi niyetleri boşa çıkarmış olacağız. Sözümüzü muhaliflere yarıştığımız partilere değil doğrudan milletimize söylüyoruz. Türkiye'yi ayakta tutan temel değerleri bireysel hırslarıyla baltalamak isteyenlere izin vermiyoruz.

31 Mart'a kadar gelmeyene gideceğiz. Küskünü barıştıracağız. Sevmeyeni seveceğiz. Her eve, her işyerine gireceğiz. Kararsızları ikna edeceğiz. Gönlünde olduklarımızı ihmal etmeyeceğiz. Herkese teker teker dokunacağız. Seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz. Seçim gününe kadar her anı değerlendirmenizi, seçim günü de sandığı sahiplenmenizi istiyorum. Şehirlerimizi algı belediyeciliğinden kurtarıp gerçek belediyecilikle tanıştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırlıyız, kararlıyız diyoruz. Bunun için seçim beyannamemizin başlığını "Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik" olarak belirledik. Seçim kampanyamızın merkezine gerçek belediyecilik sözünü yerleştirdik. Amacımız insanlarımızı hizmetsizlik girdabından kurtarmaktır. Halka hizmet getirememenin hiçbir bahanesi olamaz. Siz bakmayın birilerinin engellendik söylemlerine. Bu engellendik diyenler AK Parti belediyelerinin aldığı paralardan çok daha fazlasını aldılar. Diğer belediyelere ne veriliyorsa bunlar için de aynısı geçerlidir. Her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır.

8 başlıkta seçim beyannamesi

*AK Parti yerel yönetim vizyonu

*Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik

*Dirençli şehirler

*Türkiye Yüzyılında şehir ve çevre

*Toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri

*Duyarlı ve kapsayıcı sosyal belediyecilik

*Kültür üreten şehirler

*Hizmet ve eser belediyeceği

İBB'yi aldığım zaman borcumuz 2,8 milyar dolardı. Devrederken 1,5 milyar dolarla devrettim. Şimdi 3 milyar dolar İBB'nin borcu var. Bunların tek derdi kendi beceriksizliklerini örtmek. Biz hükümet çalışmalarını yürütürken kimsenin siyasi görüşüne bakmıyoruz.

31 Mart'ta gölgeler şehirlerimizin üzerinden çekilecek. İnsanlarımız gerçek belediyeciliğin üretkenliği ile buluşacaktır. Seçimden seçime insanımızın kapısına giden bir kadro olmadık, olmayacağız. Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aldatmaya kalkmadık. Herhangi bir sebeple gereğini ifa edemediğimiz vaatlerimizin hesabını da açık yüreklilikle verdik.

Seçim beyannamemizin üzerine inşa edilen vizyonumuz birikimimize ve ülkemizin ulaştığı güç seviyesinin mahsulüdür. Vizyonumuzun bazı temel ilkelerini hatırlatmak istiyorum. Demokrasi ve kalkınmanın yerelden başladığına inanıyoruz. İnsan öncelikli hizmet anlayışını tahkim ettik. Şehirlerin sorunlarını çözüme kavuştururken bunu sadece bir başlangıç olarak gördük. Alt ve üst yapı projelerini şehirlere kazandırırken geleceğin ihtiyaçlarını dikkate aldık. Şehirlerin tarihi mirasını muhafaza ederek geleneği geleceğe taşımaya önem verdik.

AK Parti olarak, demokrasinin ve kalkınmanın yerelden başladığına inanıyoruz. Reformlar yoluyla yerel yönetimlerin idari ve mali kapasitelerini güçlendirerek, bu yolu hep açık tuttuk. İnsan öncelikli, hizmet odaklı anlayışı tahkim ederek, milletimizi hayalleriyle buluşturduk.

Şehirlerin, çarpık kentleşmeden altyapıya, ulaşımdan imara kadar birikmiş sorunlarını çözüme kavuştururken, bunu sadece bir başlangıç olarak gördük. Eser ve hizmet siyasetimizin standartlarını, ülkenin artan gücü ve milletin artan hayat seviyesine uygun şekilde sürekli yükselttik.

Altyapı ve üstyapı projelerini şehirlere kazandırırken, bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını dikkate aldık. Kent estetiğini önceleyen, şehirlerin özgün mimarisini ve kimliğini koruyan projelere, yatırımlara, planlamalara öncelik tanıdık. Şehirlerin tarihi mirasını muhafaza ederek geleneği geleceğe taşımaya önem verdik.

Katılımcılığı, kapsayıcılığı, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği güçlendiren her adımı destekledik. Gönül belediyeciliğiyle, mahalli idarelerde yeni bir hizmet standardı oluşturduk. İnsanların dertleriyle dertlenen, sosyal belediyecilikte yenilikçi uygulamalara imza atan ve toplumun tüm kesimlerine dokunan bir anlayışı hakim kıldık.

Değer üreten projelerle, kültür belediyeciliğinde örnek uygulamalar ortaya koyduk. Tüm bu adımlarla “AK Parti Belediyeciliği”ni markalaştırırken, sürekli kendi kendimizle yarıştık. Şimdi, bu ilkeleri tamamlayıcı nitelikte yepyeni bir vizyonla milletimizin huzurundayız. Belediyecilik tecrübemize ve birikimimize dayalı yenilikçi yaklaşımları, “Türkiye Yüzyılı Şehirleri”yle taçlandırmak istiyoruz.

Bu doğrultuda yeni dönemde yerel yönetimlerdeki önceliklerimizi şunlar oluşturacaktır: Afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam yerleşim yerleri kuracağız. Şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getireceğiz. Akıllı uygulamalara ve yeni nesil dijital teknolojilere uyumlu altyapılar tesis edeceğiz. Yerel kalkınma odaklı, ekonomisi değer üreten yerel yönetim anlayışını güçlendireceğiz.

Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar ve tüm toplumsal kesimlere karşı duyarlı, kapsayıcılığı yüksek sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştireceğiz. Güçlü aile-güçlü toplum anlayışıyla hareket eden yerel yönetimleri destekleyeceğiz.

Kültür ve medeniyet tasavvuruna sahip çıkan, bu değerleri koruyup gelecek kuşaklara taşıyan projeler yürüteceğiz. Çevreye ve doğal hayata karşı hassas, yeşil kalkınma politikasını benimsemiş, sıfır atık modelini uygulayan, sürdürülebilir belediye yönetimlerinin yanında olacağız.

Evlatlarımıza havası, suyu, toprağı ve çevresi temiz şehirler bırakacağız. Ülkemizi mimarisi estetik, tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş, huzurlu, güvenli kentlerle donatacağız. Kırsaldaki hayat standartlarını yükselterek, insanların doğup büyüdükleri yerlerde kalmalarını teşvik edeceğiz. Etkin, verimli, adil, şeffaf ve sorumlu belediye yönetimi anlayışımızdan taviz vermeyeceğiz.

13 temel başlık

Katılımcılığa, kaliteli hizmet üretimine ve vatandaş memnuniyetine odaklanan yönetimlerle belediyelerimizi geleceğe hazırlayacağız. Vizyonumuzun özünü oluşturan “gerçek belediyecilik” sözümüzü şu 13 temel başlık üzerine bina ediyoruz:

Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik, vatansever belediyecilik.

İşte bu ilkelere dayanan gerçek belediyecilik uygulamalarının ülkemize yapacağı katkıları şöyle sıralayabiliriz: Gerçek belediyecilik, Üretken, dinamik, çağdaş ve akılcı projelerle insanımızın günlük hayatını kolaylaştıracaktır. Adil, şeffaf ve sorumlu yönetim anlayışıyla tüm bireylere güven verecektir. Erişilebilir olacak, herkesin taleplerini ve görüşlerini dikkate alacak, bunun için gereken iletişim ağlarını kuracaktır. Vizyoner projelerle geleceği öngörülebilir hale getirecektir.

Şefkatiyle içindeki tüm canlılarıyla şehirlerimize sahip çıkarak değer katacaktır. Sürdürülebilir çözümlerle dünyaya ve insanlığa karşı sorumluluklarını bilerek hareket edecektir. Yenilikçi ve değişime açık adımlarla geniş bir dünya görüşünün temsilcisi olacaktır. Sürekli yeni kaynaklarla desteklediği kalkınmacı uygulamalarıyla şehrin potansiyelini harekete geçirecektir.

Her işin temeli olan eğitimi, mesleki, kültürel, kişisel boyutlarıyla hayatın tüm alanlarına yayarak şehrini insanıyla bütünleştirecektir. Kapsayıcı bir yaklaşımla, dezavantajlı kesimler başta olmak üzere herkesin hizmetlerden ve imkânlardan faydalanabilmesini sağlayacaktır. Gençlerin dinamizmini, kendileri ve şehirleri için en doğru şekilde kullanabilmesini temin edecektir. Değerlerini bilen, tanıyan, yaşayan ve yeni nesillere aktaran insanlardan oluşan şehirlerle geleceğine güvenle bakacaktır.

Elbette gerçek belediyecilik tüm bunlar için, yerel yöneticilerin, çalışkanlıkları ve azimleriyle, vatandaşımızın her adımında, her anında, hep yanında olmasını sağlayacaktır. Esasen, her birinin altını onlarca, yüzlerce başlıkla donatabileceğimiz tüm bu ilkelerle, yaklaşımlarla, hedeflerle, adeta tuğla tuğla “Türkiye Yüzyılı Şehirleri”ni inşa edeceğiz.