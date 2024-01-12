Son dakika... Erdoğan duyurdu: AK Parti'nin Ankara adayı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışı soruları yanıtladı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile kalan illerin adaylarını 14 Ocak Pazar günü açıklayacaklarını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bazı büyükşehirlerde illerin açıklamalarını yaptık. Şimdi bu hafta da büyük ihtimalle pazar günü Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız. Şu anda ön açıklamaları arkadaşlarımız yapıyor ve pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Pazar günü Ankara merkezli olarak büyük ihtimalle ATO Kongre Salonu'nda toplantımızı yapacağız.

Devlet Bey'le çalışmamızı yaptık. Manisa ve Mersin'de büyükşehir olarak MHP çalışmalarını sürdürüyor ve onlar da bu çalışmalarda gayet güçlü şekilde gerek büyükşehir adayı gerek ilçeler üzerindeki çalışmalarını birlikte arkadaşlarımızla yürütüyorlar.

Orantılı bir eylem söz konusu değil. Bu yapılanların hepsi orantısız güç kulanımı. Bunu şu anda ABD, İsrail ve Filistin'de de yapmakta. İran bütün bunlar karşısında kendini nasıl korur, ona bakmakta. İngiltere zaten hep ABD ile adım atmıştı. Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme içindeler. Yemen, Husilerle şu anda bütün güçlerini kullanarak bölgede ister ABD olsun ister İngiltere olsun onlara gereken cevabı vereceğini söylüyor. Şu anda çok değişik kanallardan değişik haberler alıyoruz. Husilerin gerek ABD gerek İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını farklı kanallardan alıyoruz.

"Herzog da Netanyahu'ya benzemeye başladı"

Belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır. Lahey Adalet Divanı'nın adaletine inanıyoruz. İsrail bugün kendini savunuyor. Savunmadan falan bahsediyor. İsrail burada taarruzla bir defa açık hava hapishanesi olan Filistin'e karşı ayın 7'sinden itibaren bölgeyi kan gölüne çevirdi. Netanyahu'nun kaçacak deliği yok, savunacak imkanı yok.

Herzog da Netanyahu'ya benzemeye başladı. Tayyip Erdoğan'ı sözlü saldırılarla bitiremezler. Biz malzumun yanındayız, onlar zalimliklerinin gereğini yapıyorlar. Hiçbir zaman mazlumlar kaybetmedi, hep zalimler kaybetti.