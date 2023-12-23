Son dakika... Erdoğan İstanbul için kentsel dönüşüm planını açıkladı: 1.5 milyon liralık destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda" açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

* Dün Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış, bölücü alçaklardan kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son terörist bertaraf edilene kadar sürdüreceğiz.

* Kentsel dönüşümde Yarısı Bizden' adını verdiğimiz kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz çok yoğun teveccüh gösterdi. Kampanyaya bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Yarısı Bizden kampanyasıyla toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1 buçuk milyon liralık destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 yüz bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir.

* 6 Şubat'taki sarsıntılar bize deprem gerçeğini tekrar hatırlatmıştır. Böylesi büyük afetten sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olması düşünülemez. Yakın zamanda Marmara'da meydana gelen depremler çalışmamızı daha da hızlandırmamız gerektiğini gösteriyor. Depreme hazırlık yapmak bizim için tercihten öte zorunluluktur. Depremle burun buruna yaşayan ülkeyiz. Nüfusun yüzde 71'i deprem açısından riskli alanlarda yaşıyor. Ekonomik açıdan da ağır bedeller ödedik. 17 Ağustos depreminin etkilerini yıllarca hissettik. 6 Şubat'ın maliyeti 104 milyar dolardan fazladır. Her depremden sonra yıllarımızı harcadık.

* TOKİ'nin lokomotifliğinde Türkiye'nin konut stokunu yenilemeye devam edeceğiz. İstanbul'da 600 bin bağımsız bölüm süratle dönüştürmek zorunda. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 600 bini acilen olmak üzere toplam 1,5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştürmektir.

* TOKİ binalarında hiçbir sıkıntı ve can kaybı yaşanmadı. Muhalefete rağmen TOKİ'mize böyle bir misyon yükleyerek milyonlarca konut ürettiğimiz için bugün hamdediyoruz. TOKİ'nin konut stokunu yenilemeye devam edeceğiz. İstanbul'da 6 milyon konut ve 1.5 milyon ticari alandan oluşan toplam 7.5 milyon bağımsız bölüm yer alıyor. Bunların 600 bini süratle dönüştürülmeli. İstanbul'daki kentsel dönüşüm için toplamda 128 milyar lira tutarında kaynak topladık. Hedefimiz 5 yıl içinde 600 bini acil olmak üzere toplam 1.5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştürmektir.

"Rezerv alanlara 400 bin konut inşa ederek dönüşümü başlatacağız"

* Yasayla ilgili muhalefetin iddiaları tamamen safsatadır. İş yapmanın değil, hizmeti engellemenin peşindeler. Çünkü, kanunla ne vatandaşın evine el konulması ne de insanımızın mülkiyet hakkının ihlal edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Yegane amacı kentsel dönüşüm sürecini çabuklaştırmaktır. Buradan bir kez daha vatandaşlarımızı, muhalefetin ve marjinal örgütlerin yalanlarına itibar etmemeye çağırıyorum. Bu çapsızların kentsel dönüşümü, 'rantsal dönüşüm' yalanıyla sabote etmesine izin vermeyiz. Kendileri lüks binalarda yaşarken benim İstanbullu kardeşime dayanıksız, çürük yapıları reva görenlere eyvallah edemeyiz. Onlar istemese de İstanbul'la birlikte şehirlerimizin kentsel dönüşüm sürecini yapacağız.

Erdoğan 3 ilçe ismi verdi

* TOKİ'nin lokomotifliğinde Türkiye'nin konut stokunu yenilemeye devam edeceğiz. İstanbul'da 600 bin bağımsız bölüm süratle dönüştürmek zorunda. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 600 bini acilen olmak üzere toplam 1,5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştürmektir. İstanbul'da belirlenen rezerv alanlara 400 bin konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız. İstanbul genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları için toplamda 128 milyar lira tutarında kaynak kullandık. Bağcılar'da 371, Gaziosmanpaşa'da 1096, Tuzla'da 3 farklı noktada 1570 olmak üzere toplam 3 bin 37 konutun temellerini atıyoruz. (Kentsel Dönüşüm Kanunu) Yasayla ilgili muhalefetin gündeme getirdiği iddialar tamamen safsatadır, tamamen bühtandan ibarettir.

İstanbul adayı mesajı

* Bir derdi olmayan, bir meselesi olmayanların çözüm peşinde koşması zaten beklenemez. Bizi parti, ittifak olarak rakiplerimizden ayıran ülkeye ve millete hizmet aşkı ile viran olmamızdır. Milletimizin derdi bizim derdimizdir. Sadece bize oy verenlerin değil 85 milyonun tamamının sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz. Aziz milletimizin teveccühü ile geldiğimiz makamları sıçrama tahtası değil ülkemize hizmet etme makamı olarak gördük. Şov peşinde koşmadık. İnsanımızın da bu gayretlerimizi görmüş olması bizi 20 yıldır bu makamda tutmasını sağladı. Benim milletim çabalarımızı gördü samimiyetimize inandı. 21 yılda girdiğimiz 17 seçimin hepsinde milletimiz bizden desteğini, duasını esirgemedi.

* Şurada 3 buçuk ay kaldı: Gece gündüz mütevazi olarak kapı kapı dolaşarak yol yürümeye var mıyız? Yeniden İstanbul diyor muyuz?

* Milletimizin tüm kesimleri ile aramızdaki bağı siyasetteki en büyük sermayemiz olarak görüyoruz. Bu ilişkiyi daha da güçlendireceğiz. Başkaları gibi bol keseden atıp göreve gelince unutanlardan, verdiği sözlere beton dökenlerden olmayacağız. Yerel yönetim ile merkez arasındaki vizyon inanç birlikteliğinin önemini hepimiz biliyoruz. Fırsat buldukça belediyeye uğrayan, zihnive kalbi başka yerlerde olan idarecilerin şehirlerini nasıl geriye götürdüğünü hep beraber tecrübe ettik. Son 5 yılını temel atmama törenleri ile engellenizyoruz yalanları ile nasıl heba edildiğinin şahidiyiz.

* 31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapatacağız. İstanbul'u emanet edip, sevecek, bu şehrin insanlarını kucaklayacak olan adayımızı yakında açıklayacağız.