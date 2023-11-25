Son dakika... Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin olumsuz etkisi olmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programına katıldı.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Birleşmiş Milletler tarafından 24 yıl önce kabul edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ndeki programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizde bu çerçevede düzenlenen çok sayıda etkinlik idrak ediliyor. Amacımız milletimizin her bir ferdinin kadına yönelik şiddet konusunda bilinç sahibi olmasıdır. Türkiye bu hususta eskisiyle mukayese edilemeyecek şekilde ileri seviyeye ulaşmıştır. Medya ve sosyal medyada yürütülen kasıtlı kampanyalarla bu başarıyı gölgelemek isteyenler varsa da hanım kardeşlerimiz hakikati gayet iyi biliyor. Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi devlet olarak temel politikamız haline getirdik.

Bazıları bakanlığımızın adındaki aile kavramını öne sürerek hizmetleri gölgelemeye çalışıyor. Halbuki aile, kadını ile erkeği ile çocuğu ile devasa yapının kilit taşıdır. Aile olmadan sadece birey olarak insanın varlığı eksik kalır. Ülkemizde aile kurumumuza yönelik saldırıların, kadınların haklarını savunmakla hiçbir ilgisi olmadığının hepimiz farkındayız. Huzurlu, güvenli bir aile, aynı zamanda kadına yönelik şiddete karşı en muhkem kalemizdir.

İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2024 Yılı Faaliyet Planımız dönüşümlerin sadece bir örneğidir. Ülkemizde en büyük devrimi 2012 yılında çıkardığımız 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu ile yaptık. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadınların hakları ve şiddetle mücadeleye en küçük olumsuz bir etkisi olmamıştır. Mücadelenin asıl somut araçları 6284 sayılı kanun başta olmak üzere mevzuat ile zihinlerde gerçekleştirdiğimiz dönüşümdür. Bu kazanımların örselenmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Elbette kanunun mahiyetinde, uygulanmasında sorunlar varsa çözecek, eksikler varsa gidereceğiz.

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