Son dakika... Erdoğan İzmir'de Özgür Özel'e yüklendi: Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir mitinginde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda 100 bin kişinin olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ege'nin incisi İzmir'de bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İzmir'in yaralarını sarmaya az kaldı. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak.

İzmir bir asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından yakasını maalesef kurtaramadı. Terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptılar. İzmir'in yetki verdikleri ne yaptı? Yüzlerine Atatürk maskesi takıp yan gelir yattılar.

Sırf bize kaybettirsin diye ortaya sürdükleri adaylara ne verdiklerinden haberdar mısınız? Böyle siyaset olur mu? CHP seçmenlerine bu yapılan reva mı? CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Bay Kemal'in ahı bunları tutmaya başladı. Bir de tutmayın küçük enişteyi karakteri var. Zaten yarım gün mesai yapıyor.

Bizde kibir, riyakarlık olmaz. Bizde eser ve hizmet siyaseti olur. İzmir'in yatırım eksiklerini en kısa sürede tamamlayarak, şehrimizin bu kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz.

Ramazan Bayramı gelmeden önce inşallah 31 Mart'ta milli irade bayramını kutlayacağımıza inanıyorum.

İzmir'i bu CHP zihniyetine bırakmayacağız. Gerekenleri merkezi yönetim olarak biz yapacağız. Onca yılın ardından, kimsenin hayat biçimiyle derdimizin olmadığını kabul etmeyen kalmamıştır. Amacımızın, refah seviyesini yükseltmek olduğunu herkes gördü.''