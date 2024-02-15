Son dakika... Erdoğan'dan muhalefete: Son 21 yıldır bizimle yarışacak kimse çıkmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmalarını Samsun mitingiyle sürdürdü. Erdoğan, Samsun'da partisinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"9-10 milyon metreküp toprağın kaydığı afette, 9 işçimizin toprak altında kaldığı tespit edildi. Kurumlarımızdan, ordumuzdan, özel sektörümüzden ve STK’larımızdan binlerce kişi bölgedeki arama kurtarma faliyetlerine destek veriyor. İhtiyaç duyulan her türlü araç gereç bölgeye ulaşmış vaziyette… İşçilerimizin araç ve konteyner içinde olmaları kendilerine canlı ulaşma ihtimalimizi artırıyor. Hayırlı haberler almayı ümit ediyoruz.

Malesef bu sabah Marmara’da bir kargo gemisinin fırtınadan dolayı battığının haberini aldık. Dalgaların boyunun 3 metreye ulaştığı zorlu hava şartlarına rağmen, bu kardeşlerimizin kurtarılması için çalışmalarımız devam ediyor.

İnşallah Samsun, 31 Mart’ta da büyükşehiri ve ilçeleriyle Cumhur İttifakı adaylarının yanında yer alarak yeni bir destan yazacaktır. Buna hazır mıyız? Bu seçimlerde hedefimiz, ülkemizin tamamını gerçek belediyecilikle buluşturmaktır. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta bu şahlanışın en güçlü hissedildiği yer yine Samsun olacaktır.

Bizde millete tepeden bakmak, dayatmada bulunmak asla yoktur. İşte sizler de takip ediyorsunuz. Tek parti dönemi alışkanlığıyla, milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek kitle olarak gören CHP zihniyeti, bu seçimlerde de aynı kafayla yoluna devam ediyor.

Kendi bireysel hedeflerine öyle kilitlenmiş durumdalar ki ülkenin geleceği için ne hayalleri ne de projeleri var. Perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi, seçim sonrasının CHP’sinin yönetimini ele geçirmek. Bu uğurda birbirlerine çelme takmaktan, dün beraber yoldaşlık ettiklerini, bugün hançerlemekten dahi çekinmiyorlar. Böyle bir zihniyetin, şehirlerimize hizmet etmek gibi bir gayesi olabilir mi?

Hatırlarsanız 1989 seçimlerinde, tepki oylarıyla şehirlerimizin önemli bir kısmında belediyeler bu zihniyete mensup başkanların yönetimine geçmişti. Türkiye 1994 seçimlerine kadar geçen 5 yıllık CHP zihniyeti döneminin, ağır faturalarını uzun yıllar boyunca ödemek mecburiyetinde kaldı.

Bizzat şahsımın 1994’te İstanbul’a seçildiğimizde karşılaştığımız manzarayı anlatmaya, kelimeler yetmez. Neydi? Görevi aldığımda, çöp, çukur, çamur… İstanbul bu haldeydi. Şehirlerimizin hemen hepsinde böylesine büyük bir felaket söz konusuydu.

Bugün de CHP zihniyetinin ideolojik istismarı sebebiyle uzun yıllardır bu partinin yönetiminde olan kimi şehirlerin içler acısı durumu ortadadır. Sadece 1 dönem bile bu zihniyetin gadrine uğrayan şehirlerimiz, bırakın yeni hizmetlere kavuşmayı mevcut seviyesinin bile gerisine düştü.

Seçim gününe kadar çok çalışmalıyız. AK Parti’nin sırrı nedir diye sorarsanız, eser ve hizmettir. Vizyon, program, proje, yatırım konusunda son 21 yıldır bizimle yarışacak kimse çıkmadı.

Türkiye bu kısır siyaset anlayışının acısını, Cumhuriyetimizin ilk asrında yeteri kadar çekti. Bu vahim tablo, sadece ülkemizi geri ve insanımızı fakir bırakmakla kalmadı. Darbeyle, terörle, hak ve özgürlük ihlalleriyle milletimizi de mutsuz etti. Biz yarım asra yaklaşan siyasi hayatımızın son 30 yılını, şehirlerimize ve ülkemize hizmetle geçirdik. Mücadele ve alın teriyle yoğurarak milletimizin hanesine yazdığımız her kazanımı, birer şeref beratı gibi göğsümüzde taşıyoruz. İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Samsun’dan bir başka ses çıkacak.

Bu şehrin çehresini, hangi eser ve hizmetlerle geliştirdiğimizin en yakın şahidi sizlersiniz. İnşallah cumhurbaşkanlığıyla, bakanlıklarıyla, milletvekilleriyle, belediyeleriyle omuz omuza verip eksikleri tamamlamak bizlerin elindedir. Yeter ki kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım."