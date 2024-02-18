Erzincan İliç'teki maden faciası: Türkiye Müdürü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Maden ocağını işleten şirketin Türkiye’deki müdürü sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

C.D. bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Facianın arından aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu altı zanlı tutuklanmış, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yerlikaya'dan toprak kayması tehditine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar; Erzincan İliç'te maden sahasında devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, bundan sonraki olası toprak kaymalarını izlediklerini belirterek, "Alanda 35 milyon metreküp toprak var. 2 bin 700 personel ve 800 araçla sahada çalışıyoruz." dedi. Bakan Bayraktar ise çevreyle ilgili her türlü tedbirin alındığını söyledi, "DSİ suyu farklı alanlara yönlendiriyor. 3 ayrı noktaya akan çok büyük bir kütle var. Su ve toprakta zararlı madde yok. Sürekli ölçümler alarak analiz yapıyoruz" ifadelerini kullandı.