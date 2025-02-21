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SON DAKİKA... Erzurum'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Erzurum'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 15:27'de Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliği 6.94 km olarak kaydedildi. 

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

Depremin derinliği 7.5 km olarak ölçüldü.

 

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