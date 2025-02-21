SON DAKİKA... Erzurum'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 15:27'de Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin derinliği 6.94 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 21, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Hınıs (Erzurum)
Tarih:2025-02-21
Saat:15:27:37 TSİ
Enlem:39.27667 N
Boylam:41.76833 E
Derinlik:6.94 km
Detay:https://t.co/N5w2ULq39C@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.
Depremin derinliği 7.5 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 21, 2025
MOLLAKULAC-HINIS (ERZURUM) https://t.co/z8vhb9RHb5
21.02.2025, 15:27:38 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 7.5 km#Kandilli