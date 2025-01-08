SON DAKİKA... Erzurum'da sabaha karşı 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Erzurum'un Pasinler ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzurum ilimizin Pasinler ilçesinde saat 04.30'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Artçılar sürüyor

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Erzurum’un Pasinler ilçesinde yaşanan 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası artçıların olduğunu açıkladı.

Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü; Erzurum’un Pasinler ilçesi Taşlıçayır merkezli olmak üzere; sabah saat 04:30’da 4.5, saat 04:43’te 2.5 ve saat 05.05’de 1.9 büyüklüğünde üç ayrı sarsıntının kaydedildiğini açıkladı.

AFAD’da benzeri şekilde yaptığı açıklamada; Erzurum Pasinler İlçesi Taşlıçayır’da; 04:30’da 4.5, 04:43’de 2.5, 05:05’de 1.9 ve 05:13’de 1.4 büyüklüklerinde sarsıntılar olduğunu paylaştı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı paylaşımda “Şehrimizde 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.

Erzurum kent merkezinde de hissedilen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun olmadığı ve ekiplerin saha çalışması yaptığı belirtildi.