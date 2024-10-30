SON DAKİKA.... CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Özer'in evinde, aracında ve belediye binasında aramalar yapıldı.

Başsavcılık'tan gözaltı açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında;

Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli Ahmet Özer'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından;

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, iş yerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30 Ekim 2024 tarih saat 06.00 itibarıyla yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki iddialar haksız ve temelsizdir

CHP lideri Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması ile ilgili Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuştu. Özel, şunları söyledi:

"Bu sabah karşı operayonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş, daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, Esenyurt'lu seçmelerin büyük teveccühü ile seçim kazanmış. İddialar haksız ve temelsizdir. Bu yaşananlar son bir haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu kumpası görüyoruz."

CHP'den açıklama

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yaptı.

Günaydın, gözaltı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer bu sabah gözaltına alınarak Emniyet’e götürüldü. Kimin terörle mücadele ettiğini kimin iktidar mücadelesi verdiğini biliyoruz.

İktidarlar gelip geçer; savcılar ve hakimler adaletin tecellisi için yalnızca kanunlara bağlı kalmalıdır."

Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer bu sabah gözaltına alınarak Emniyet’e götürüldü.

Kimin terörle mücadele ettiğini kimin iktidar mücadelesi verdiğini biliyoruz.

İktidarlar gelip geçer; savcılar ve hakimler adaletin tecellisi için yalnızca kanunlara bağlı kalmalıdır. — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) October 30, 2024

İBB Başkanı İmamoğlu: Süreci titizlikle takip ediyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan İmamoğlu, "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir biliminsanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, biliminsanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı" diye yazdı.

Esenyurt Belediye Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir biliminsanı ve yerel yöneticidir.… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 30, 2024

HalkTV'ye açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Bu bir operasyon. Belediye binasının kapıları zorlanarak açıldı. Ne olduğunu anlamadığımız anlamlandıramadığımız bir şafak operasyonu. Dikkatle takip ediyoruz. Kimse siyaseti yargı eliyle dizayn etmeye çalışmamalı" diye konuştu.