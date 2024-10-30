Son dakika: Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı iddiası! CHP'den açıklama geldi
Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı öne sürüldü. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı açıklamada kayyum atandığına yönelik resmi bir yazışma veya bilgi bulunmadığını açıkladı.
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sabah saat 04.00 sıralarında evinde gözaltına alınmasının ardından, belediyeye kayyum atandığı iddia edildi.
Habertürk'ün haberine göre İçişleri Bakanlığı Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ü kayyum olarak atadığı öne sürüldü.
CHP İstanbul İl Başkanı: Kayyum atandığına yönelik resmi bir yazışma ve bilgi yok
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul’daki resmi makamlarla görüştüm, bir kısım medyada yer alan Esenyurt Belediyesine kayyum atandığına yönelik Resmi bir yazışma ve bilgi yoktur." ifadelerine yer verdi.
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