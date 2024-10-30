  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Son dakika: Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı iddiası! CHP'den açıklama geldi
Takip Et

Son dakika: Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı iddiası! CHP'den açıklama geldi

Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı öne sürüldü. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı açıklamada kayyum atandığına yönelik resmi bir yazışma veya bilgi bulunmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika: Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı iddiası! CHP'den açıklama geldi
Takip Et

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sabah saat 04.00 sıralarında evinde gözaltına alınmasının ardından, belediyeye kayyum atandığı iddia edildi. 

Habertürk'ün haberine göre İçişleri Bakanlığı Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ü kayyum olarak atadığı öne sürüldü. 

CHP İstanbul İl Başkanı: Kayyum atandığına yönelik resmi bir yazışma ve bilgi yok 

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul’daki resmi makamlarla görüştüm, bir kısım medyada yer alan Esenyurt Belediyesine kayyum atandığına yönelik Resmi bir yazışma ve bilgi yoktur." ifadelerine yer verdi. 

AYRINTILAR GELİYOR...

CHP, Ahmet Özer için harekete geçti! Tüm milletvekilleri İstanbul'a çağrıldıCHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten adliye önüne çağrıGündem

 

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiEsenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiGündem

 

 

Gündem
CHP, Ahmet Özer için harekete geçti! Tüm milletvekilleri İstanbul'a çağrıldı
CHP, Ahmet Özer için harekete geçti! Tüm milletvekilleri İstanbul'a çağrıldı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Bahçeli ile el sıkışan Dervişoğlu'ndan açıklama: Üzerimde hakkı var
Bahçeli ile el sıkışan Dervişoğlu'ndan açıklama: Üzerimde hakkı var
Özgür Özel: Bahçeli'nin 'Öcalan kürsüden konuşsun' dediği süreçte Ahmet hoca suçlanıyor
Özgür Özel: Bahçeli'nin 'Öcalan kürsüden konuşsun' dediği süreçte Ahmet hoca suçlanıyor
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi
Avrupa Birliği vize için Türkiye'ye yeşil ışık yakmadı: Hiçbir kriter yerine getirilmedi
Avrupa Birliği vize için Türkiye'ye yeşil ışık yakmadı