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  3. SON DAKİKA.... Esenyurt Belediyesi'ne kayyum: Tutuklanan Ahmet Özer'in yerine görevlendirilen isim belli oldu
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SON DAKİKA.... Esenyurt Belediyesi'ne kayyum: Tutuklanan Ahmet Özer'in yerine görevlendirilen isim belli oldu

Son dakika haberi... CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliğinden tutuklanmasının ardından yerine görevlendirilen isim belli oldu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA.... Esenyurt Belediyesi'ne kayyum: Tutuklanan Ahmet Özer'in yerine görevlendirilen isim belli oldu
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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoyun ise Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer; Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

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