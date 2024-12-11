SON DAKİKA... Eski Hatay Belediye Başkanı Lüftü Savaş CHP'den ihraç edildi

Savaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Terör örgütleri üzerinden içimize fitnelik sokan, etnik çatışma hayalleri görenler için bugün bu ülkenin kurucu iradesinin partisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var!

Ve bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terörle bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız.”

Bu sözlerin ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) oybirliğiyle kesin ihraç istemiyle eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı disipline sevk etmişti.

Partiden ihraç edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıda parti içi disiplin dosyaları ele alınırken, CHP'ye yönelik ifadeleri nedeniyle daha önce "kesin ihraç" sebebiyle disipline sevk edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın dosyası da görüşüldü.

Kurulda, sözlü ve yazılı savunması ele alınan Savaş'ın, oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine karar verildi.

CHP'den ihraç açıklaması

CHP yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek Disiplin Kurulumuz (YDK), Lütfü Savaş’ın 3 Kasım 2024 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımı, 'Partide aldıkları görev ve sorumluluk ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' ve 'partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak' eylemi olarak değerlendirmiştir. Savaş’ın kesin çıkarma cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir."