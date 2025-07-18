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Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı

Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratılmasına ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı.

Haber Merkezi
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Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı
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Yunus Emre Vakfı soruşturmasında, gözaltına alınan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı

"Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş, dün Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şeref Ateş tutuklandı

Ateş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Şeref Ateş ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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