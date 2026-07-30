Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı (Video)

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 kişiye yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda şu ana kadar 52 kişi gözaltına alındı. 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belediye binasında arama yapıldı.

Gözaltına alınan Belediye Başkanı Beşikçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.