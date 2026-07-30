  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı (Video)
Takip Et

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı (Video)

Etimesgut Belediyesi’ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı (Video)
Takip Et

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 kişiye yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı (Video) - Resim : 1

Operasyonda şu ana kadar 52 kişi gözaltına alındı. 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı (Video) - Resim : 2

Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belediye binasında arama yapıldı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı (Video) - Resim : 3

Gözaltına alınan Belediye Başkanı Beşikçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 