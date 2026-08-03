Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 39 şüpheli tutuklandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 kişiden 44'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, sevk edilen kişilerden aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40'ının tutuklanmasına hükmetti.
Tutuklananlar arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediye başkan yardımcıları Mutluluk Çerimoğlu, Taylan Özgüven ve İhsan Bahri Beyler ile Beşikçioğlu'nun yakın koruması Hüseyin Yılmaz, Etimkent Yönetim Kurulu üyeleri ve İhale Komisyonu üyeleri de yer alıyor.