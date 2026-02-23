Son dakika! Eylem Tok ile baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talep edildi.

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok, olayın ardından ABD'ye kaçmıştı.

10 yıl hapisleri talep edildi

Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Habertürk'te yer alan habere göre, anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talep edildi.

Olayın ayrıntıları



Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen kazada, seyir halinde bulunan üç ATV aracından birinin arızalanması üzerine araç yol kenarına çekildi. Arızalı ATV tamir edilmeye çalışıldığı sırada aynı istikamette ilerleyen iki araçtan biri, yol kenarında bulunan üç ATV’ye çarptı. Kazada yaralanan beş kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

Kazaya neden olduğu belirtilen 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur’un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok’un aracıyla bölgeden ayrıldığı, ardından annesiyle birlikte önce Mısır’a, daha sonra ABD’ye gittiği tespit edildi.

İade süreci



Şüphelilerin iadesi amacıyla geçici tutuklama talebine ilişkin evrakın Adalet Bakanlığı tarafından ABD’li yetkili makamlara iletildiği bildirildi. Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok’un Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıklarını duyurdu.