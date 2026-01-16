Son dakika! Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı!

  1. Ekonomim
İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar ile Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı.

İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği, yürütülen futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın şirketlerine TMSF tarafından el konuldu.  Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı.

Kayyum atanan şirketler: 

1-Eyüpspor
2- Metal Filo Hizmetleri Otomotiv
3- Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ
4- Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD
5- BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD
6- Easy Drive Filo AŞ
7- Metal Oto Ticaret AŞ
8- Metal Mimarlık AŞ
9- Metal Havacılık AŞ