Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 23’ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 28 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca Eyüpsultan Belediyesi hizmet binasında arama işlemleri yapıldı.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, 28 zanlı hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde;Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında; aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de yer aldığı toplam 28 şüpheli hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda 28 şüphelinin tamamı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir" denildi.