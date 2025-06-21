Son dakika: Fatih Altaylı gözaltına alındı
Gazeteci Fatih Altaylı, Teşvikiye'deki evinden gözaltına alındı, gözaltı nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken Altaylı'nın, “Youtube” kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alıp, tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı belirtiliyor.
Son dakika: Gazeteci Fatih Altaylı, Teşvikiye'deki evinden gözaltına alındı.
Fatih Altaylı'nın, “Youtube” kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alıp, tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı belirtiliyor.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fatih Altaylı, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında Savcılık talimatıyla Güvenlik Şube ekiplerince gözaltına alındı.
Fatih Altaylı hakkında 'Cumhurbaşkanını tehdit ve hakaret' suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Fatih Altaylı'nın eşinden paylaşım
Savcılık açıklama yaptı
Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır."
Oktay Saral ‘Suyun ısındı’ demişti
Bugün Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Oktay Saral X hesabından ‘Suyun ısındı’ diye bir paylaşım yapmıştı.
Altaylıııı!Suyun ısınmaya başladı. pic.twitter.com/cM4nT1sLXv— Oktay SARAL (@oktay_saral) June 21, 2025
Fatih Altaylı ne demişti?
Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen sözler şu şekilde:
"Bu millet istemediği zaman padişahını boğmuş bir millettir. Az değildir öldürülen padişah."
Ayrıntılar geliyor...