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SON DAKİKA: Fatih Terim, Seçil Erzan davasında ilk kez ifade verdi

Son dakika haberi... Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın ismiyle anılan ve İstanbul'da görülen 'yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırıcılık davasında' ilk kez ifade verdi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: Fatih Terim, Seçil Erzan davasında ilk kez ifade verdi
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Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan adıyla anılan ve İstanbul'da görülen 'yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırıcılık davasında' Fatih Terim ilk kez ifade verdi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden olan Terim, bugün (20 Ağustos Salı) müşteki sıfatıyla Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi.

Ne olmuştu?

Yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırıcılık davasında yargılanan Seçil Erzan'dan şikayetçi olan isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı Fatih Terim, Buse Terim, Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı, futbolcular Arda Turan, Ayhan Akman, Emre Belözoğlu, Semih Kaya, Hakan Ateş, Muslera, Selçuk İnan gibi isimler var.

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