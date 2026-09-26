Son dakika Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'den istifa etti

Betül Sayan Kaya’nın 8 Nisan’da 255 lira seviyesinden 250 bin adet hisse aldığı ve söz konusu hisseleri Eylül ayında yaklaşık 4 bin 482 lira seviyesinden sattığı iddia edilmişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partideki tüm görevlerinden affını istediğini duyurdu.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili kendisi hakkında birtakım iddia ve değerlendirmelerin gündeme getirildiğini belirtti.

Görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan istifasını şu sözlerle duyurdu:

Son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili olarak bugün şahsım hakkında birtakım iddia ve değerlendirmeler gündeme getirilmiştir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin ortaya koyduğu açık ve kararlı iradeyle, kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Ben de bu yaklaşımın gereği olarak, ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum.

Siyasette taşıdığımız sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığına inanıyorum. Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir.

Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum.

Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim.

Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki iddialar

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın bir hisse senedinde yaptığı öne sürülen işlemi gündeme getirdimişti.

Sözcü Emre, 63 milyon liralık alımın yaklaşık 1,3 milyar liralık satışla sonuçlandığını iddia ederek, işlemin kamuoyuna açıklanmasını istemişti.

Eski AK Partiyi Bakan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, operasyon öncesinde borsadaki hisselerini sattığı iddia edilmişti.