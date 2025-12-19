  1. Ekonomim
  Son dakika! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı
Son dakika! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ifadeye çağrıldığı ve evinde arama yapıldığı öğrenildi.

Son dakika! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Saadettin Saran’ın evinde arama da yapıldı. 

Saran hakkında 2 ayrı suçlama

Sadettin Saran'a 2 ayrı suçlama yöneltildiği öğrenildi. Saran’a yöneltilen suçlamaların “uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak” olduğu belirtildi. 

Yurt dışında bulunan Saran, ifade vermek için dönüyor

Fenerbahçe Kulüp Başkanı iş insanı Saadettin Saran'in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran'ın yarın ifade vermek için bugün adliyeye gelmesi bekleniyor. 