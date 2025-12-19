Son dakika! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ifadeye çağrıldığı ve evinde arama yapıldığı öğrenildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Saadettin Saran’ın evinde arama da yapıldı.
Saran hakkında 2 ayrı suçlama
Sadettin Saran'a 2 ayrı suçlama yöneltildiği öğrenildi. Saran’a yöneltilen suçlamaların “uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak” olduğu belirtildi.
Yurt dışında bulunan Saran, ifade vermek için dönüyor
Fenerbahçe Kulüp Başkanı iş insanı Saadettin Saran'in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran'ın yarın ifade vermek için bugün adliyeye gelmesi bekleniyor.