Son dakika Ferhat Gündoğdu MHK Başkanlığı görevinden istifa etti
Ferhat Gündoğdu MHK Başkanlığı görevinden istifa etti.
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"Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu MHK Başkanlığı görevinden istifa etti. İstifa dilekçesi avukatları tarafından TFF'ye iletildi.
Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif’in tutuklanmasına karar verilmişti.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti.