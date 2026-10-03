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Son dakika Ferhat Gündoğdu MHK Başkanlığı görevinden istifa etti

Ferhat Gündoğdu MHK Başkanlığı görevinden istifa etti.

Haber Merkezi
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Son dakika Ferhat Gündoğdu MHK Başkanlığı görevinden istifa etti
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"Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu MHK Başkanlığı görevinden istifa etti. İstifa dilekçesi avukatları tarafından TFF'ye iletildi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandıMHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandıGündem

 Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif’in tutuklanmasına karar verilmişti.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti.

Son dakika Ferhat Gündoğdu MHK Başkanlığı görevinden istifa etti - Resim : 2