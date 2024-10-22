Son Dakika... FETÖ propagandası yapan 177 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrasında sosyal medya platformlarında örgütün propagandasını yapan hesaplara yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu süreçte 177 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ elebaşının ölümünün ardından sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan ve taziye niteliğinde paylaşımlarda bulunan 177 sosyal medya hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı.
Hesap yöneticileri hakkında işlem başlatıldı
Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatıldığını belirtti. Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıkları'nın ortaklaşa hareket ettiğini vurguladı.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca; FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edilmiştir.…— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 22, 2024