  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Son Dakika... FETÖ propagandası yapan 177 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
Takip Et

Son Dakika... FETÖ propagandası yapan 177 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrasında sosyal medya platformlarında örgütün propagandasını yapan hesaplara yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu süreçte 177 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son Dakika... FETÖ propagandası yapan 177 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ elebaşının ölümünün ardından sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan ve taziye niteliğinde paylaşımlarda bulunan 177 sosyal medya hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı.

Hesap yöneticileri hakkında işlem başlatıldı

Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatıldığını belirtti. Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıkları'nın ortaklaşa hareket ettiğini vurguladı.

TİM Başkan Vekili Kileci: Dönüşüme ayak diretenler kazanırsa dünya kaybederTİM Başkan Vekili Kileci: Dönüşüme ayak diretenler kazanırsa dünya kaybederŞehirler

 

İsrail, Batı Şeria'da en az 28 Filistinliyi gözaltına aldıİsrail, Batı Şeria'da en az 28 Filistinliyi gözaltına aldıDünya

 

Gündem
Erdoğan'dan terör örgütü elebaşı Gülen'in ölümüne: Sonu diğer iblisler gibi onursuz bir ölüm oldu
Terörist Gülen'in ölümüyle ilgili ilk açıklama: Onursuz bir ölüm
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısının yankıları sürüyor: Mansur Yavaş da tartışmaya katıldı
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısının yankıları sürüyor: Mansur Yavaş da tartışmaya katıldı
CHP lideri Özel'den Bakan Memişoğlu'na 'istifa et' çağrısı
CHP lideri Özel'den Bakan Memişoğlu'na 'istifa et' çağrısı
Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında bıçaklı saldırı: HSK müfettişi yaralı
HSK binasında bıçaklı saldırı: Müfettiş yaralı
Öğrencileri taşıyan okul servisi devrildi! Yaralılar var
Öğrencileri taşıyan okul servisi devrildi! Yaralılar var
Umut Hakkı Nedir? Devlet Bahçeli’den dikkat çeken 'Öcalan' açıklaması
Umut Hakkı Nedir? Devlet Bahçeli’den dikkat çeken 'Öcalan' açıklaması