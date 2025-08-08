  1. Ekonomim
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu'na saldırı

Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri Çervatoğlu’na yumruk atıp, ısırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu'nun 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradığı öğrenildi. Saldırganlardan biri Çervatoğlu’na yumruk atıp, ısırdı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu saldırının ardından saldırganlardan şikayetçi olmak için karakola gitti.

Saldırının ardından açıklama yapan, Çervatoğlu şöyle konuştu:

"Bir esrar çetesi saldırdı. Önce belediyeye gidip benimle görüşmek istediklerini söylemişler. Ben o esnada sahildeydim. Halk plajı yapım işinin başındaydım. Sahile gelen 3 kişiden biri önce yumruk attı, sonra ısırdı. Bunlar esrar çetesi. Uyuşturucu kullananan tipler. Bunlardan birinin geçmişte sahilde işletmesi vardı. Biz şimde halk belediyeciliği anlayışla plajı halka açmak için çalışıyoruz. Plajda bir de işletme açtık. Fındıklı’da uyuşturucu çetelerine karşı emniyetle birlikte bir mücadele içindeyiz. Belli ki bundan rahatsız olanlar var..."

