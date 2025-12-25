Futbolda şike kumpası soruşturmasında eski TFF Başkan vekili Lütfü Arıboğan ve 3 kişi ifadeye çağırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Arıboğan, Gülüm, Helvacı ve Köksal'ın, kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunduğu belirtildi.