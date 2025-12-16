Son dakika... Gain Medya'ya operasyon: 3 yönetici gözaltında! TMSF, kayyum olarak atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Jandarma ekipleri aracılığı ile 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' iddialarıyla Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya A.Ş. başta olmak üzere holdinge bağlı şirketlere operasyon yapıldı.

3 kişi hakkında gözaltı kararı

Holding ve bağlı şirketlerde aramalar sürerken Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan gözaltına alındı.

Kayyum atandı

Gain Medya’ya ait tüm kuruluşlara TMSF, kayyum olarak atandı.