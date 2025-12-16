Son dakika... Gain Medya'ya operasyon: 3 yönetici gözaltında! TMSF, kayyum olarak atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN MEDYA başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon gerçekleştirildi. Holding ve şirket yetkilisi üç kişi gözaltına alındı. Şirketlerde aramalar sürerken, Gain Medya’ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF, kayyum olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Jandarma ekipleri aracılığı ile 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' iddialarıyla Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya A.Ş. başta olmak üzere holdinge bağlı şirketlere operasyon yapıldı.
3 kişi hakkında gözaltı kararı
Holding ve bağlı şirketlerde aramalar sürerken Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan gözaltına alındı.
Kayyum atandı
Gain Medya’ya ait tüm kuruluşlara TMSF, kayyum olarak atandı.