Son dakika... Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı

DW Türkçe’nin Ankara muhabiri Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklamasında “Alican Uludağ isimli şahsın “@alicanuludağ”rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir takım paylaşımlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret” ve “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçlarından re’sen soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın 20.02.2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmesi yönünde talimat verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.” ifadelerini kullandı.

Alican Uludağ'ın yarın Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edileceği belirtildi.